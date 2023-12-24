حزمة مساعدات أوروبية لأفغانستان

كابول (وكالات)

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية «أوتشا» عن مساهمة بقيمة ثلاثة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي إلى صندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأضاف المكتب أن الأموال، التي سيتم التبرع بها، ستمكن وكالات الإغاثة من تقديم مساعدات ضرورية وحماية لملايين المحتاجين بمختلف أنحاء أفغانستان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وعلى مدار العام، ينشط الاتحاد الأوروبي لدعم أفغانستان، حيث قدم العديد من حزم المساعدات لمعالجة الأزمة المستمرة، فيما لا يزال الوضع الإنساني في أفغانستان رهيباً، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات.

ويتوقع المكتب أن تكون هناك حاجة لمبلغ مذهل، يقدر بثلاثة مليارات دولار، لتوفير مساعدات كافية في أفغانستان في العام المقبل.

وخلال عام 2023، طلب المكتب في بادئ الأمر، 4.6 مليار دولار لجهود مساعدة أفغانستان. غير أنه لم يتم الوفاء بالمبلغ المطلوب بشكل كامل، مما أدى إلى نقص كبير في تمويل احتياجات المساعدات للبلاد.

ويواجه حوالي ثلث سكان أفغانستان انعدام الأمن الغذائي «الحاد»، والذي تفاقم بسبب سلسلة الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، «يواجه أكثر من 15 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود 2.8 مليون شخص في مستويات الطوارئ، على بعد خطوة واحدة من المجاعة».