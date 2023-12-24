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إحباط محاولة تهريب أسلحة لـ«الحوثي»

أرشيفية
25 ديسمبر 2023 01:05

عدن (الاتحاد)

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تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية - قطاع البحر الأحمر، أمس، من ضبط سفينة تقل أسلحة وذخائر مهربة لجماعة الحوثي.
وأوضحت القوات اليمنية المشتركة «أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عن أسلحة وذخائر مهربة لجماعة الحوثي بعرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها».
وأوضحت أن خفر السواحل في مركز المخا كثفت دورياتها البحرية والساحلية وتمكنت من الوصول إلى الهدف، حيث تم ضبط زورقين خشبيين، وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر. 
وفي السياق، كثفت جماعة الحوثي استهدافها للأعيان المدنية في 3 محافظات، وذلك بعد ساعات قلائل من إعلان الأمم المتحدة خارطة الطريق وتوافق مبدئي من قبل أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والانخراط في حل شامل.
ففي مديرية مقبنة غرب تعز استهدفت جماعة الحوثي قرى منطقة السويهرة المحاذية لمديرية حيس جنوب الحديدة مستخدمة قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة.
وفي محافظة شبوة شرق البلاد، طال قصف مدفعي من قبل الحوثي مناطق مأهولة بالسكان في مديرية مرخة العليا.
فيما طال قصف مماثل قرى آهلة بالسكان شمال محافظة الضالع.

الحوثيين
اليمن
خفر السواحل
البحر الأحمر
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