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رئيس الوزراء الباكستاني: الانتخابات العامة في موعدها

رئيس الحكومة الانتقالية أنوار الحق كاكر
25 ديسمبر 2023 01:06

إسلام آباد (الاتحاد)

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أكد رئيس الحكومة الانتقالية في باكستان أنوار الحق كاكر، أن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات العامة القادمة في موعدها المحدد في الثامن من فبراير المقبل، مع ضمان إجرائها بحرية ونزاهة.
 وأوضح في تصريح أمس، أن الحكومة الانتقالية تضمن مشاركة جميع الأحزاب السياسية في الانتخابات، والسماح للشعب بالتصويت للحزب الذي يؤيده بحرية.
وأصبحت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر الحكومة المؤقتة الأطول بقاء في السلطة في تاريخ باكستان، وذلك بعدما تم إرجاء الانتخابات العامة، التي كان من المقرر أن تعقد خلال 90 يوماً من الحل المبكر للجمعية الوطنية، بسبب ترسيم جديد للدوائر الانتخابية. وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه مر 131 يوماً على تولي رئيس الوزراء المؤقت منصبه، في أعقاب حل مجلس النواب في أغسطس الماضي. 
وكان كاكر أدى اليمين الدستورية ليصبح ثامن رئيس وزراء مؤقت في باكستان في 14 أغسطس.

أنوار الحق كاكار
باكستان
إسلام آباد
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