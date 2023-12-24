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قوات الأمن العراقية تقبض على 14 إرهابياً

جنود عراقيون يقتحمون أحد أوكار «داعش» في نينوى (أرشيفية)
25 ديسمبر 2023 01:06

هدى جاسم (بغداد)

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ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 14 إرهابياً ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي في أربع محافظات عراقية.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق قانون مكافحة الإرهاب، وأن العمليات تمت في محافظات كركوك وديالى وبغداد والأنبار، مضيفاً أن الإرهابيين تم تسليمهم للجهات المختصة.
وفي ديسمبر 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم «داعش» الإرهابي، أعلن العراق القضاء على التنظيم تحرير كامل أراضيه، فيما تكافح السلطات الأمنية للقضاء على فلوله في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد. 
وعلى صعيد آخر، تواصل القوى السياسية العراقية عقد اجتماعاتها للوصول إلى اتفاقات لتشكيل الحكومات المحلية في 15 محافظة عراقية، بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات نهاية الأسبوع الجاري حسب تصريحات مسؤولين.
وبعد نجاحها في تشكيل الحكومة المركزية الحالية تسعى قوى «الإطار التنسيقي» للتحالف مجدداً مع الكتل السياسية للشروع بتشكيل الحكومات المحلية. 
وسينصب سعي «الإطار التنسيقي» بالدرجة الأولى على حسم تسمية منصب محافظ بغداد، بالنظر للسيطرة المطلقة على ملفات محافظات الوسط والجنوب، وإجراء التحالفات التي تحسم منصب المحافظ من قوى الإطار بعد تحقيق نسبة النصف زائد واحد، بحسب مراقبين لـ«الاتحاد».
ويؤكد المراقبون، أن «تحرك قوى الإطار نحو تشكيل الحكومات المحلية بدأ بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأولية، وأن غالبية القوى السياسية تسعى لهذه التحالفات من أجل المضي بتشكيل الحكومات المحلية بعد تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات».
وأظهرت بيانات أولية للانتخابات المحلية التي أجريت في 18 من الشهر الجاري، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي.
وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في مؤتمر صحفي، أن «النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية»، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

قوات الأمن العراقية
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