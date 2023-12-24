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«الرئاسي اليمني»: ملتزمون بمبادرات تحقيق السلام

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25 ديسمبر 2023 01:06

عدن (الاتحاد)

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أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التزامه بكافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.
جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، سفير مصر احمد فاروق، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الوطنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض اللقاء، مستجدات الوضع اليمني، ومساعي الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج جهود السعودية، وسلطنة عُمان، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً.
 وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن، أمس الأول، توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير، منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد. 
وأوضح المبعوث الأممي أن الاتفاق يقضي أيضاً بتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة. 
وقال، إنه سيعمل مع مختلف الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات، وتدعم تنفيذها.
 وأضاف، أن «تلك الخارطة ستنشئ آليات للتنفيذ، وستحضر لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة». 
وأوضح، أن خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل الى جانب التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، دفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق بمحافظة تعز وأجزاء أخرى من اليمن، لافتاً إلى أن الخارطة تشمل مواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. وحث المبعوث الأممي جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار، وتسهيل نجاح إتمام الاتفاق بشأن خارطة الطريق. 
ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله: «30 مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم، لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة، إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين».
ولقي إعلان الأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار، ترحيباً، إذ رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بما توصلت إليه الأطراف المعنية باليمن. 
وأعرب البديوي عن أمله في أن تسهم هذه التدابير بحل سياسي شامل، يعود على الشعب اليمني بالرخاء والأمن والاستقرار، مؤكداً ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. كما رحبت سلطنة عُمان ببيان المبعوث الأممي الى اليمن، وأكدت وزارة الخارجية في بيان الاستمرار في مساعيها لدعم الجهود الأممية للتوصل الى سلام دائم وشامل في اليمن.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
رشاد العليمي
الأمم المتحدة
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