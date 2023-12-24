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«الصحة العالمية»: النظام الصحي في غزة يتعرّض للتدمير

أطفال يتفقدون منزلاً مدمراً في رفح (أ ف ب)
25 ديسمبر 2023 01:06

جنيف (الاتحاد)

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، أمس، إن النظام الصحي في غزة يتعرّض للتدمير، مجدداً الدعوة لوقف إطلاق النار. وأشاد تيدروس بالعاملين في القطاع الطبي في غزة الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف لا تنفك تزداد صعوبة. وقال في منشور على منصة «إكس» إن «القضاء على النظام الصحي في غزة هو مأساة»، مضيفا «نحن مستمرون في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار».
وشدّد تيدروس على أنه «في مواجهة انعدام مستمر للأمن وتدفّق المصابين، هناك أطباء وممرضون وسائقو سيارات إسعاف وغيرهم يواصلون بذل الجهود لإنقاذ الأرواح».
وتحذّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة مراراً من تدهور نظام الرعاية الصحية في القطاع.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن من بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، هناك 9 فقط تعمل الآن بشكل جزئي، وكلها في الجنوب. وأوفدت المنظمة بعثات إلى مستشفيي الشفاء والأهلي الواقعين في شمال قطاع غزة واللذين أصيبا بأضرار بالغة.

منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غبريسوس
فلسطين
إسرائيل
غزة
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