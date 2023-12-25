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قتيل ومصابون بإطلاق نار في هيوستن الأميركية

ضباط من الشرطة الأميركية
25 ديسمبر 2023 08:30

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وفقا لما ذكرته الشرطة يوم الأحد. وقالت ميجان هوارد، مساعدة قائد شرطة هيوستن، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد "تبادل إطلاق النار" الذي اندلع في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد(0900 بتوقيت جرينتش)، حاول رجل الهروب إلى طريق الخدمة "حيث سقط  متأثرا بجراحه".

وذكرت هوارد أن الرجل، وهو شاب في العشرينيات من عمره، أعلن وفاته في مكان الحادث. وفر خمسة شبان من موقع إطلاق النار في شاحنة يبدو أنهم سرقوها، وفقا لشبكة إيه بي سي نيوز.

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وتابعت هوارد أنه جرى نقل أربعة رجال مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى. وأضافت أن ثلاثة منهم يعانون من إصابات غير مهددة للحياة فيما يعاني الآخر من إصابات خطيرة. وقالت هوارد إن المسؤولين يعتقدون أن النادي الليلي كان ينظم مناسبة ليلة السبت، وتعمل السلطات على تحديد ما إذا كان المتورطون في إطلاق النار قد حضروا الحدث أم لا.

المصدر: وكالات
هيوستن
الولايات المتحدة الأميركية
إطلاق نار
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