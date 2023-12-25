التشاديون يوافقون على مشروع الدستور الجديد

وافق التشاديون بنسبة 86 في المئة من الأصوات على مشروع الدستور الجديد الذي قدّمه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ عامين ونصف العام، حسبما أفادت اللجنة الانتخابية بناء على النتائج الرسمية الأولية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في استفتاء 17 ديسمبر بلغت 63,75 في المئة.

وقال المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد "لقد صوت التشاديون لصالح الدولة الوحدوية الشديدة اللامركزية بنسبة 86 في المئة. ومع ذلك، يجب علينا أيضاً الاستماع إلى 14 في المئة من التشاديين الذين صوتوا بـ لا".

وستُعلن المحكمة العليا النتائج النهائية في 28 ديسمبر.

ويشكل هذا الاستفتاء خطوة رئيسية نحو عودة المدنيين إلى السلطة، الأمر الذي كان قد وعد به المجلس العسكري وتمّ تأجيله حتى نهاية العام 2024.



