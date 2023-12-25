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ألمانيا تصدر تحذيرات من الطقس القاسي

المياه تغمر الواجهة البحرية لهامبورغ بسبب العاصفة العميقة
25 ديسمبر 2023 09:46

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية عدة تحذيرات من الطقس القاسي اليوم الإثنين خلال عيد الميلاد "الكريسماس". وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار خطر الفيضانات في العديد من الجداول والأنهار في ألمانيا.

وأصدرت الوكالة الاتحادية الألمانية للشؤون البحرية والمسح البحري أيضا تحذيرات من هبوب العواصف اليوم الاثنين في منطقتي "فيزر" و"إلبه" وساحل بحر الشمال. ووفقا للتنبؤات، فإنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد تقلبات للطقس مع هطول الأمطار وهبوب الرياح.

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وسيكون الطقس ممطرا بشكل خاص في غرب وجنوب شرق البلاد، مع توقع هطول أمطار متواصلة في المناطق الغربية والشمالية الغربية للعديد من السلاسل الجبلية المنخفضة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، من المتوقع أن تتراجع الرياح خلال النهار. ومع ذلك، لا يزال من الممكن حدوث هبوب عاصفة في المناطق الجبلية المرتفعة، مع احتمال حدوث هبوب عاصفة شديدة أو هبوب رياح بقوة الإعصار على قمم الجبال. ومن المتوقع أيضا حدوث فترات جافة ومشمسة في الجنوب والشمال والشمال الشرقي. وبعد منتصف ليل الاثنين، من المقرر أن يصبح النصف الشمالي من البلاد عاصفا وممطرا مرة أخرى. أما جنوب نهر الماين، فمن المتوقع أن يظل جافا بشكل رئيسي. ووفقا للتوقعات، سيكون الجو غائما إلى غائم جدا في "يوم الصناديق" (بوكسينج داي). وفي الصباح لا يزال من المتوقع هطول الأمطار على وسط البلاد، والتي ستنحسر مع استمرار النهار. وفي فترة ما بعد الظهر، قد يستمر هطول الأمطار في الشمال، لكن الطقس سيكون جافا إلى حد كبير في الجنوب.

المصدر: د ب أ
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