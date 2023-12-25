بريطانيا تشهد أعلى أدنى درجة حرارة مسجلة تاريخياً

سجل مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا مؤقتا أعلى أدنى درجة حرارة مسجلة تاريخيا في عيد الميلاد الكريسماس.

وقال المكتب عبر منصة إكس : "لقد كانت 24 ساعة معتدلة للغاية عبر أجزاء المملكة المتحدة" بحسب وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا. وأضاف المكتب "بصورة مؤقتة سجلنا في هذا الكريسماس أعلى أدنى درجة حرارة يومية مسجلة تاريخيا في عيد الميلاد، حيث لم تقل درجة الحرارة في مطار إيكستر ومنطقة إيست مالينج عن 12.4 درجة مئوية".

هذه الدرجة القياسية الجديدة حطمت الأحلام بكريسماس أبيض في معظم أنحاء المملكة المتحدة ، حيث تستمر درجات الحرارة الدافئة بعد أن شهدت البلاد عشية عيد ميلاد هي الأدفأ منذ أكثر من عشرين عاما.

لكن ربما لاتزال بعض المناطق في شمال اسكتلندا تشهد بعض الثلج ، وهو ما يجعله تقنيا كريسماس أبيض، أي ندفة ثلج وحيدة تسقط في الخامس والعشرين من ديسمبر، بحسب تعريف مكتب الأرصاد الجوية. وتشير التنبؤات إلى ارتفاع في درجة الحرارة يتراوح بين 13 و14 درجة مئوية في لندن وجنوب شرق انجلترا. ويبلغ متوسط أقصى درجة حرارة لشهر ديسمبر سبع درجات مئوية.