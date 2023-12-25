113 قتيلاً بهجمات في وسط نيجيريا

نيجيريا (وكالات)

قتل ما لا يقل عن 113 شخصاً في هجمات شنتها جماعات مسلحة اليومين الماضيين، في بلدات عدة في ولاية بلاتو في وسط نيجيريا على ما أعلنت الحكومة المحلية.

وقال مانداي كاسا رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتو: «عثر على ما لا يقل عن 113 جثة فيما كانت الاشتباكات التي انطلقت السبت الماضي متواصلة حتى صباح أمس».

وكانت حصيلة سابقة أعلنها الجيش السبت أشارت إلى مقتل 16 شخصا.

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش النيجيري مقتل 14 إرهابياً وإنقاذ 13 ضحية مختطفة بعدما قامت القوات بهجمات منسقة في ولايتي النيجر وكادونا لتطهير عدة مخابئ للمتمردين.

وأوضح القائم بأعمال نائب مدير علاقات الجيش بالفرقة الأولى بالجيش النيجيري موسى يحيى، أن القوات نفذت هجمات منسقة في ولايتي كادونا والنيجر، وتم تطهير عدة مخابئ للمتمردين، مما أدى إلى «قتل العديد منهم واستعادة مختطفين».

وقال يحيى إن القوات حجزت أسلحة نارية ومركبات بعدما توجهت إلى معسكر زعيم المتمردين وتصفيته، حيث فر جنوده عند اقتراب القوات، مشيراً إلى أن تفتيش المعسكر أدى إلى إنقاذ 13 من ضحايا المختطفين جميعهم من الذكور الذين كشفوا عن تعرضهم للاختطاف في النيجر في 13 أكتوبر الماضي.