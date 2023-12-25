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الأردن يعلن إنزال مساعدات جواً لمحاصرين في كنيسة شمالي غزة

تجهيز المساعدات قبل إنزالها جواً في غزة (من المصدر)
26 ديسمبر 2023 01:49

عمّان (الاتحاد)

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أنزل سلاح الجو الأردني جواً بوساطة مظلات مساعدات إنسانية لمئات المحاصرين في كنيسة بشمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش في بيان مساء أمس الأول. وأفاد البيان: «نفّذت القوات المسلحة الأردنية إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون في مدينة غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد».
ونقل عن مصدر عسكري قوله «إن طائرة قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم».
وبحسب المصدر، فإنه «يقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون شحاً في الطعام ونقصاً حاداً في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة».
وأوضح أن «صناديق المساعدات أنزلت بوساطة مظلات فوق الكنيسة التي تعد ملاذاً آمناً للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل القوات الإسرائيلية».
وهي سابع عملية إنزال جوي يقوم بها سلاح الجو الأردني منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، وخصصت عمليات الإنزال السابقة للمستشفى الميداني الأردني.

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