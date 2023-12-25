البابا فرنسيس يدعو لإنهاء حرب غزة

روما (وكالات)

دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى «وضع حد للحملة العسكرية على غزة، والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء».

جاء ذلك في خطاب ألقاه من رواق كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، بمناسبة عيد الميلاد.

وانتقد البابا فرنسيس «صناعة الأسلحة وأدوات الموت التي تؤجج الحروب»، في إطار نداء يوم عيد الميلاد من أجل السلام في العالم، وخاصة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال: «ندعو إلى وضع حد للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والحصاد المروع للمدنيين الأبرياء».

كما أعرب البابا فرانسيس عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، وصلى من أجل إنهاء الحرب التي «تدمر حياة الناس في إسرائيل وفلسطين»، وقدم تعازيه لأهل غزة والمنطقة برمتها والطوائف المسيحية.

ودعا إلى «إيجاد حل للوضع الإنساني اليائس، من خلال فتح المجال أمام تقديم المساعدات في غزة».

وتابع قائلاً: «الصغار الذين دمرت الحرب طفولتهم، يعيشون حياة يائسة، ويبحثون باستمرار عن الأمل».

كما أعرب البابا عن أمله في أن «يؤدي الحوار الصادق والمستمر بإرادة سياسية قوية ودعم دولي إلى تسوية القضية الفلسطينية».