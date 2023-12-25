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الصليب الأحمر البريطاني: ضحايا غزة سيعانون من صدمة قوية لعقود

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
26 ديسمبر 2023 01:50

لندن (وكالات)

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قال مسؤول منظمة الصليب الأحمر البريطانية إن عام 2023 شهد «حجماً غير مسبوق» من الدمار البشري، حيث حذر من أنه من المرجح أن يعاني ضحايا غزة من «صدمة قوية» لعقود. 
وقال رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط في الصليب الأحمر البريطاني روري مويلان، إن «الوضع اليائس الناجم عن الصراعات والزلازل والفيضانات في أنحاء العالم يمكن أن يخلف صدمة عميقة وتداعيات نفسية بالنسبة للمتضررين، وخاصة الأطفال». 
وبالنظر لأحداث هذا العام، قال مويلان: «عام 2023 شهد دماراً بشرياً على مستوى غير مسبوق». 
ووصف مويلان الوضع الصعب في غزة، حيث تحدث زملاؤه في اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إصابة الأطفال بالمرض، في الوقت الذين يواجهون فيه الشتاء من دون ملابس ملائمة، بالإضافة إلى فرارهم من منازلهم للهروب من القصف المستمر منذ شهرين. 
وكان مويلان ضمن وفد من وكالات الإغاثة، التقى بالملك البريطاني تشارلز الثالث في أكتوبر الماضي لاطلاعه على تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. 
وقال مويلان: «الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أحدث وضعاً يائساً في ظل احتياجات إنسانية ضخمة ومعاناة لا تطاق». وأضاف: «السكان في غزة في حاجة لحجم كبير من الدعم الإنساني لتلبية احتياجاتهم الأساسية، الشتاء سوف يصعب من عملية تلبية هذه الاحتياجات».

إسرائيل
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