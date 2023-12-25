الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«حكماء المسلمين» يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

رجل فلسطيني يقف على أنقاض منزله المدمر (رويترز)
26 ديسمبر 2023 01:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انتشار «الجدري» وأمراض جلدية بين النازحين في غزة
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة

رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار. 
وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، عن ترحيب المجلس بهذا القرار، آملًا أن يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
كما دعا إلى ضرورة العمل من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الحرب على قطاع غزة، الذي خلف الآلاف من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير كبير في البنية التحتية لقطاع غزة.
وفي هذا الإطار، أشاد مجلس حكماء المسلمين بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقدَّمت بمشروع هذا القرار، داعياً المجتمع الدولي إلى حماية الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

مجلس حكماء المسلمين
أحمد الطيب
الأزهر الشريف
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في جبهة الحزم بالجوف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشأن مسار السلام في اليمن
26 ديسمبر 2023
عائلة فلسطينية نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتشار «الجدري» وأمراض جلدية بين النازحين في غزة
26 ديسمبر 2023
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
26 ديسمبر 2023
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف عشية عيد الميلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة
26 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©