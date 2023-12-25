الصين تدعو إلى وقف القتال في غزة

بكين (وكالات)

عبرت متحدثة باسم الخارجية الصينية عن أملها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتسريع دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج إلى المزيد من المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي.

وقالت المتحدثة هوا تشونينج، على منصة «إكس»، إن ثمة حاجة أيضاً للآلية لمراقبة تدفق إمدادات المساعدات.

وأضافت: «مع ذلك، يظل وقف إطلاق النار أولوية قصوى».

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة لا تقترب من النهاية، ونفى ما وصفه بـ«التكهنات الإعلامية الخاطئة» بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال في القطاع.

وأضاف نتنياهو لنواب من حزبه ليكود: «لسنا بصدد التوقف، نحن مستمرون في القتال، وسنكثف القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتاً طويلاً، ولم يقترب من النهاية».

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن سقوط 250 فلسطينياً وإصابة 500 آخرين جراء القصف على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحرب على القطاع ارتفع إلى 20 ألفاً و674 شخصاً فيما زاد عدد المصابين عن 54 ألفاً منذ 7 أكتوبر.