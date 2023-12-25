الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ضبط 100 مهاجر بسواحل تونس

أرشيفية
26 ديسمبر 2023 01:50

تونس (وكالات)

أخبار ذات صلة
منتخبنا يبدأ «عربية السلة» بلقاء مصر
التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، عن ضبط نحو 100 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء بسواحل صفاقس، في محاولة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا. 
وأفاد الحرس الوطني، أمس الأول، بضبط المهاجرين غير النظاميين في عملتي إبحار منفصلتين بصفاقس، والتي تُعد نقطة استقطاب رئيسة لأنشطة الهجرة غير النظامية ومهربي البشر. وتضم المنطقة ومدن تونسية أخرى، عشرات الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مسعى للعبور إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. 
وتعاني صفاقس وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في اجتياز الحدود البحرية باتجاه أوروبا، حيث لا تبعد المدينة كثيراً عن سواحل مالطا وجزيرة صقلية الإيطالية.
وعلى مدار الشهرين الماضيين، نجحت البحرية التونسية في الحد من تدفق المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بعد أن بلغت أعدادهم مستويات قياسية هذا العام وحتى أغسطس الماضي.

تونس
إيطاليا
الهجرة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في جبهة الحزم بالجوف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي بشأن مسار السلام في اليمن
26 ديسمبر 2023
عائلة فلسطينية نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتشار «الجدري» وأمراض جلدية بين النازحين في غزة
26 ديسمبر 2023
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الـ«يونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لضمان سلامة وحماية أطفال غزة
26 ديسمبر 2023
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف عشية عيد الميلاد (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة
26 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©