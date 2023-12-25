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روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة

جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف عشية عيد الميلاد (رويترز)
26 ديسمبر 2023 01:51

عواصم (وكالات)

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أوكرانيا تدمر عدداً من الطائرات المسيرة

أعلن مسؤولون روس وأوكرانيون إسقاط طائرات عسكرية تابعة للطرف الآخر في مناطق متفرقة على طول الجبهة الممتدة بطول ألف كيلومتر للأزمة التي دخلت شهرها الثاني والعشرين.
وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، أمس: «إن منصات مضادة للطائرات قصفت مقاتلة روسية قاذفة للقنابل من طراز سوخوي-34 قرب مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا والمطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا».
وكتب أوليشوك على تطبيق «تليغرام» أن الطائرة لم تعد إلى قاعدتها، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أمس الأول أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت 4 طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 طائرات مقاتلة سوخوي-27 وقاذفة تكتيكية سوخوي-24 في منطقتي زاباروجيا ودنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا. ولم تقدم تفاصيل أخرى.
وجاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط كييف 3 مقاتلات روسية قاذفة للقنابل.
وقال زيلينسكي إن قوات أوكرانية أسقطت 3 مقاتلات روسية قاذفة للقنابل سوخوي-34 على الجبهة الجنوبية. وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضا إسقاط الطائرات.

روسيا
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مقاتلة
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