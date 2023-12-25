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الصين تعتزم اتخاذ إجراءات موجهة لدعم التعافي الصناعي

الصين تعتزم اتخاذ إجراءات موجهة لدعم التعافي الصناعي
26 ديسمبر 2023 00:38

 أعلنت وزرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الاثنين، اعتزام الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التعافي الصناعي في البلاد خلال العام المقبل، في ضوء التعافي المستقر للقطاع حاليا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)عن تاو شينج رئيس مكتب العمليات والمراقبة والتنسيق في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن بلاده ستعزز سياسة دعم التطور المستقر للصناعات الأساسية  وتشجيع الابتكار  في العلوم والتكنولوجيا، وزيادة الطلب والمساعدة في خفض نفقات الشركات الصناعية. ومنذ بداية العام الحالي ، أظهر الاقتصاد الصناعي الصيني تعافيا مطردا  مع قوة دفع جيدة في ظل التذبذب، بفضل تأثير الجهود السياسية والأسس القوية للاقتصاد، بحسب تاو.

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وقال شيي كون رئيس مكتب تطوير المعلومات والاتصالات في الوزارة إن الصين ترغب في تسريع وتيرة بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس  وشبكات الألياف الضوئية، واستمرار تشجيع تحقيق اختراقات في الابتكارات  في الأجهزة الأساسية. 

المصدر: د ب أ
الصين
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