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عاصفة قوية تضرب شرق أستراليا

أرشيفية
26 ديسمبر 2023 08:30

ضربت عاصفة رعدية شرق أستراليا ليلة عيد الميلاد مما أسفر عن مقتل امرأة وانقطاع الكهرباء عن 120 آلاف مسكن، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.
وقالت شركة "إنرجكس" للطاقة إنّ العاصفة أحدثت أضراراً "كارثية" وأدّت لسقوط أسلاك الكهرباء في بريزبين، عاصمة كوينزلاند (شرق)، ومدينة غولد كوست الواقعة على بُعد 80 كلم إلى الجنوب منها.
وأوضحت أنّ العاصفة أخرجت عن الخدمة أكثر من 800 من خطوط الكهرباء مما أدّى لانقطاع التيار عن 120 ألف مسكن.
وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "ما من طريقة سهلة لقول ذلك، لكنّ بعض العملاء لن يحصلوا على الكهرباء لعدّة أيام. نحن نشهد أضراراً كارثية وواسعة النطاق بحجم إعصار". 
وتابعت أنّ "تقارير عن مزيد من الأضرار تصل كلّ دقيقة".
من جهتها، قالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إنّ امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً قضت من جراء سقوط شجرة عليها في أحد شوارع غولد كوست. 

وتابع "كان الأمر أشبه بمنطقة كارثة. هناك أشجار سقطت على طول الطريق"، واصفاً كيف اقتلعت أشجار وطارت أسطح منازل من جرّاء الرياح العاتية.

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وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المنطقة في وقت لاحق الثلاثاء هبوب عواصف رعدية شديدة مصحوبة برياح عاتية وسقوط حبّات برَد كبيرة وهطول أمطار غزيرة.
كما حذّرت هيئة الأرصاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من خطر فيضان نهر يقع قرب غولد كوست.

المصدر: وكالات
أستراليا
عاصفة
كوينزلاند
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