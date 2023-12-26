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الضباب الكثيف يربك رحلات الطيران والقطارات في نيودلهي

طريق سريع مغطى بالضباب الكثيف في نيودلهي
26 ديسمبر 2023 12:05

اضطربت خدمات الطيران والسكك الحديدية في العاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم الثلاثاء جراء طبقة كثيفة من الضباب أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى نحو 50 مترا في بعض المناطق.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن المدينة تشهد "ضبابا كثيفا جدا" مع انخفاض درجة الحرارة إلى تسع درجات مئوية فقط، مضيفة أنه من المحتمل وجود "ضباب كثيف إلى كثيف جدا" في الساعات الأولى من اليوم في بعض المناطق حتى غدا الأربعاء.

وسجل مؤشر جودة الهواء في نيودلهي 376 صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما يصنف عند مستوى "سيء جدا"، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة المركزية لمكافحة التلوث.

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 وذكرت وكالة إيه.إن.آي الهندية للأنباء أن الضباب الكثيف تسبب في تأجيل ما لا يقل عن 30 رحلة جوية كان من المقرر أن تهبط في مطار دلهي أو تقلع منه.
وأضافت الوكالة أن الضباب أثر كذلك على نحو 14 قطارا تسير على خطوط في شمال الهند.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن مناطق أخرى في شمال الهند سجلت ظروفا مناخية مماثلة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تراوحت درجات الحرارة بين ست وعشر درجات مئوية في معظم المناطق.

المصدر: وكالات
الضباب
الهند
نيودلهي
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