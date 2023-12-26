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قتلى جراء حريق نشب في فندق برومانيا

قتلى جراء حريق نشب في فندق برومانيا
26 ديسمبر 2023 17:10

لقي خمسة أشخاص، بينهم قاصر، مصرعهم وأصيب اثنان وفُقد ثلاثة آخرون في رومانيا، بعد حريق نشب صباح الثلاثاء في نزل يقع على بعد حوالي مئة كيلومتر شمال بوخارست.
وقالت خدمات الطوارئ المحلية على فيسبوك "هذا الصباح، في بلدة توهاني"، الواقعة في منطقة براهوفا، "اندلع حريق في شركة اقتصادية تعمل في مجال الضيافة وتقديم الطعام".
وأوضحت أنه "تم التعرف على شخص خامس توفي"، كما "تعرف رجال الإطفاء على قاصر متوفى".
وأشارت خدمات الطوارئ إلى أنّ "التدخّل يعوّقه واقع أنّ الحريق امتدّ إلى المبنى بأكمله، حيث تضرّر أكثر من ألف متر مربع". وبثت صوراً لحريق كبير جداً.
ولم يتّخذ النزل "خطوات" للحصول على "تصريح السلامة من الحرائق"، بعد اكتشاف مخالفات خلال عملية تفتيش أُجريت في العام 2019.

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المصدر: آ ف ب
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