إنقاذ 54 مهاجراً بعد غرق مركبهم شمال لبنان

بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، إنقاذ 54 شخصاً أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب تعرض للغرق قبالة شاطئ العريضة أقصى شمال البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، إن «معلومات توافرت عن تعرّض مركب للغرق قبالة شاطئ العريضة أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية».

وأضافت أن «دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ 54 شخصاً بينهم نساء وأطفال جميعهم من التابعية السورية، كانوا على متنه»، لافتة إلى أن الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني. ويحاول العديد من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، من جنسيات متعددة، العبور من لبنان والتوجه إلى جزيرة قبرص أو جنوب أوروبا.

وفي 17 ديسمبر الجاري، أعلن الجيش اللبناني إنقاذ أكثر من 50 شخصاً، غالبيتهم من السوريين، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الشمالي للبلاد. وأفاد الجيش، في بيان حينها، عن توافر معلومات بشأن «تعرّض مركب للغرق مقابل شاطئ طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية».