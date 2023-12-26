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مقتل 80 عنصراً من «الشباب» وسط الصومال

أرشيفية
27 ديسمبر 2023 01:50

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي، صباح أمس، مقتل 80 «إرهابياً» في عملية عسكرية ضد ميليشيات «الشباب» في مناطق تابعة لولاية جلمدج الإقليمية بوسط البلاد. 
وقال قائد القوات البرية العميد ديح عبدي عبدالله إن «الجيش استهدف الميليشيات في منطقة عاد التابعة لمحافظة مدج، وقتل في العملية العسكرية، 80 عنصراً إرهابياً»، مضيفاً أن المنطقة والقرى التابعة لها تحت قبضة الجيش، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا). 
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع مقتل 130 إرهابياً من ميليشيات الشباب خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الوطني ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات جلمدج وهيرشبيلي وجوبالاند. ولفتت الوزارة إلى أن الجيش الصومالي نفذ في اليوم نفسه، عمليات عسكرية ضد ميليشيات الشباب في قرى مريري وموردييلي ورقيلي وعانولي التابعة لمنطقة سبيد بمديرية أفجوي. 
وأوضحت أنه خلال هذه العملية، تم طرد العناصر الإرهابية من الأراضي الزراعية، كما نجح الجيش في تدمير مواقع منسوبة للإرهابيين.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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