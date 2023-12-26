الأربعاء 27 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الأوكراني يؤكد انسحابه من «مارينكا»

جندي أوكراني على متن مدرعة بمنطقة خاركيف (رويترز)
27 ديسمبر 2023 01:50

كييف (وكالات) 

أخبار ذات صلة
لافروف: 30 دولة تسعى لإقامة شراكات مع «بريكس»
موافقة لجنة برلمانية تركية على طلب السويد الانضمام لـ «الناتو»

أكد الجيش الأوكراني، أمس، أنه انسحب إلى «أطراف» بلدة مارينكا قرب دونيتسك بشرق أوكرانيا والتي كانت روسيا أعلنت أمس الأول السيطرة عليها.
وقال رئيس أركان الجيش فاليري زالوجني، في إيجاز للصحافيين في كييف: «لقد تحركنا إلى أطراف مارينكا وفي بعض الأماكن، تجاوزنا حدود البلدة».
وكانت القوات المسلحة الأوكرانية نفت تقارير روسية بشأن السيطرة على مدينة مارينكا جنوب شرق أوكرانيا. وقال أولكسندر ستوبون، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الرسمي، إن «القتال في مارينكا متواصل، وقواتنا موجودة حالياً داخل الحدود الإدارية لمارينكا، ولكن المدينة تعرضت للتدمير الكامل، إنه أمر غير صحيح أن نتحدث عن السيطرة الكاملة على مارينكا»، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم». 
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قال أمس الأول، إن مارينكا أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية بالكامل، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج.
وتقع مارينكا على بعد أقل من 30 كيلومتراً جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك التي كان يسيطر عليها موالون لروسيا لمدة 8 سنوات قبل بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

الجيش الأوكراني
أوكرانيا
روسيا
كييف
سيرجي شويجو
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
طفلان فلسطينيان في مخيم للنازحين برفح (رويترز)
علوم الدار
9209 أطنان إجمالي مساعدات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين
اليوم 02:02
شهد مطر (من المصدر)
الأخبار العالمية
المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:51
جو بايدن ودونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رقم قياسي من المرشحين للانتخابات الأميركية في 2024
اليوم 01:51
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©