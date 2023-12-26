موافقة لجنة برلمانية تركية على طلب السويد الانضمام لـ «الناتو»

إسطنبول (وكالات)

وافقت لجنة برلمانية تركية، أمس، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، لتزيل بذلك عقبة جديدة في طريق مساعي الدولة الاسكندنافية للانضواء في التحالف العسكري الغربي في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

وتعطّلت مساعي السويد للانضمام إلى «الناتو» في ظل معارضة تركيا والمجر وازدادت تعقيداً بعدما ربطها الرئيس رجب طيب أردوغان بطلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز اف-16 من حليفتها واشنطن.

وتخلّت السويد وفنلندا عن عقود من الحياد العسكري، عبر السعي للانضمام إلى المنظمة الدفاعية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أزمة أوكرانيا في فبراير 2022.

وحصل طلبهما على موافقة سريعة من جميع أعضاء «الناتو»، باستثناء تركيا والمجر.

وفي النهاية، قبل البلدان بانضمام فنلندا إلى الحلف لتصبح العضو الـ31 في أبريل.

ولا تزال تركيا والمجر الدولتين الوحيدتين في حلف شمال الأطلسي اللتين لم تصادقا على طلب انضمام السويد إلى الحلف بعد 19 شهراً من التقدّم به.

وأمس، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على الإجراء.