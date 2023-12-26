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انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أرشيفية
27 ديسمبر 2023 01:51

غزة (الاتحاد)

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، أمس، انقطاعاً كاملاً لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، وذلك للمرة الرابعة منذ بدء الحرب. وقالت الشركة، في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب استمرار الحرب». وأضافت: «طواقمنا الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية».
وفي سياق آخر، عقدت منظمات الإغاثة الإنسانية وغيرها من المنظمات في اليابان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في العاصمة طوكيو، للدعوة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول نهاية العام، حسبما أفادت وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية. 

غزة
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