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«الصحة العالمية» تحذر من الضغط الهائل على مستشفيات غزة

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
27 ديسمبر 2023 01:51

غزة (الاتحاد)

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حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر الضغط الهائل الذي يفرضه القتال على مستشفيات غزة، مجددةً الدعوة إلى وقف إطلاق النار، جاء ذلك فيما أعلنت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني دخول 4960 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية و60 سيارة إسعاف إلى القطاع منذ 21 أكتوبر الماضي، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تخطّت مرحلة الانهيار.
وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن قلق المنظمة البالغ من الضغط الهائل الذي يفرضه القتال المتصاعد على المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في قطاع غزة.
وأشار جيبريسوس في حسابه على منصة «إكس» إلى أن «منظمة الصحة زارت، الاثنين، مستشفى الأقصى الذي نُقل إليه عشرات الجرحى، في أعقاب الغارات التي شهدها وسط القطاع، بما في ذلك منطقة مخيم المغازي». وأضاف: «بعد اعتماد مجلس الأمن قراره الأخير الذي يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة، فإن هذه الضربة الأخيرة التي تعرض لها أهل غزة تظهر سبب حاجتنا إلى وقف إطلاق النار الآن».
وقال جيبريسوس: إنّ «فريق منظمة الصحة العالمية سمع من الطواقم الطبية والضحايا قصصاً مروّعة عن المعاناة التي خلّفتها الانفجارات». وأضاف أنّ «طفلاً فقدَ عائلته بأكملها في قصف المخيّم، وهناك ممرّض في المستشفى مني بنفس الخسارة، إذ قُتلت عائلته بأكملها».
إلى ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، دخول 4960 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، من معبر رفح الحدودي مع مصر، في الفترة بين 21 أكتوبر الماضي، و22 ديسمبر الجاري. وقالت الجمعية في بيان: «استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 4760 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى تاريخ 22 ديسمبر الجاري». وفي بيانات سابقة أعلنت عن تسلم 70 شاحنة السبت و70 شاحنة الأحد و60 شاحنة الاثنين، تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية، عبرت من معبر رفح الحدودي.
وبذلك بلغ عدد الشاحنات الإنسانية التي استلمتها الجمعية ودخلت من المعبر نحو قطاع غزة منذ 21 أكتوبر وحتى أمس الأول، 4960 شاحنة. وأشارت الجمعية في بيانها إلى تسلمها 60 مركبة إسعاف خلال نفس الفترة تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأضافت أن «إجمالي كميات الوقود الواردة لقطاع غزة خلال ذات الفترة المذكورة بلغ 3 ملايين و790 ألفاً و667 لتراً، فيما بلغت كمية غاز الطهي الوارد في ذات الفترة 1298.48 طناً». وفي 18 ديسمبر الجاري قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن عدد الشاحنات التي دخلت معبر رفح واستلمتها بلغ 4301، في الفترة بين 21 أكتوبر الجاري، و16 ديسمبر الجاري. ومع بداية الحرب في 7 أكتوبر، أعلنت تل أبيب إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة من خلال إسرائيل، لكن بعد ضغوط أممية ودولية سمحت بدخول مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع عبر معبر رفح، في 21 من الشهر نفسه. وكان القطاع يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب.

منظمة الصحة العالمية
غزة
فلسطين
إسرائيل
الهلال الأحمر الفلسطيني
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