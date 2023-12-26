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الإمارات ترحب بتعيين كاغ لـ«الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار» في غزة

الإمارات ترحب بتعيين كاغ لـ«الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار» في غزة
27 ديسمبر 2023 01:18

نيويورك (وام)

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رحبت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بتعيين سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) الذي قدمته دولة الإمارات وطرحته على المجلس في 22 ديسمبر الجاري لاعتماده بنجاح، استجابة للأزمة الإنسانية الشديدة في غزة، ولتحذيرات مسؤولي الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة. ‎ وقالت معاليها في هذا الصدد: ‎«نحن واثقون من أن دراية السيدة كاغ وخبرتها، ستساعدان في ضمان التنفيذ العاجل والتام للقرار، بما يشمل مراقبة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية والتحقق منها، وإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة». ‎ وشكرت دولة الإمارات، الأمين العام على استجابته السريعة للقرار 2720.  ونظراً لحجم هذه الأزمة، فمن الضروري أن تتعاون جميع أطراف النزاع مع المنسق، وكذلك مع آلية الأمم المتحدة، من أجل معالجة الوضع المأساوي الذي يخيم على الشعب الفلسطيني. وتتطلع دولة الإمارات إلى صدور التقرير الأولي عن عمل المنسق والآلية بحلول 23 يناير 2024، أي بعد 20 يوماً من صدور القرار. ‎
وفي حين تظل دولة الإمارات حاسمة في دعوتها لوقف إطلاق النار، باعتباره أساساً لإنهاء المعاناة في غزة، فضلاً عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية، فإن القرار 2720 يوفر تدابير ملموسة لإيصال المساعدات الحيوية إلى من هم بأشد الحاجة إليها.  وتؤكد دولة الإمارات على أن المسؤولية المشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، بما يتضمن مجلس الأمن وجميع الأطراف الموكلة بالتزامات، لدعم تنفيذ القرار، وضمان نجاح السيدة كاغ في دورها كمنسقة ومسؤولة عن تنفيذ القرار، والإشراف على آلية الأمم المتحدة ككل.

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