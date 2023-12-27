الخميس 28 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الضباب الكثيف يعرقل حركة الطيران والقطارات في الهند

مركبات تسير وسط ضباب كثيف في صباح شتوي بارد في نيودلهي
27 ديسمبر 2023 14:01

أثر الضباب الكثيف في شمال الهند اليوم الأربعاء على حركة أكثر من 110 طائرات في مطار دلهي، حيث انخفضت الرؤية إلى 25 مترا، مما عرقل حركة الطيران.

وذكرت شبكة " ان دي تي في" الهندية أن مكتب الأرصاد أصدر تحذيرا بشأن "وجود ضباب كثيف للغاية" في شمال العاصمة نيودلهي، مع استمرار الطقس البارد. كما أعلنت شركة نورثرن للسكك الحديدية عن تأخر وصول نحو 25 قطارا إلى دلهي.

أخبار ذات صلة
الضباب الكثيف يربك رحلات الطيران والقطارات في نيودلهي
«فرقة بانغرا».. فلكلور هندي يبرز الفنون البنجابية

وفي ظل الضباب الكثيف الذي خيم على الطرق، وقعت عدة حوادث في أنحاء ولاية أوتار براديش. ولقى شخص حتفه وأصيب 12 آخرون عقب تصادم عدة سيارات على طريق اجرا-لوكنوي السريع. وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية أن يخيم ضباب كثيف إلى كثيف للغاية" فوق البنجاب وهاريانا ودلهي وراجستان ومادهيا براديش.

المصدر: وكالات
الهند
القطارات
حركة الطيران
آخر الأخبار
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
الأخبار العالمية
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
اليوم 10:17
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
الرياضة
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
اليوم 10:14
الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
اليوم 09:35
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تطوير النظم الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة القادمة
اليوم 09:16
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز يحضر اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع الولايات المتحدة
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©