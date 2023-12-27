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بولندا تحذر الطيارين بعد رصد اختلالات في إشارات نظام الملاحة

بولندا تحذر الطيارين بعد رصد اختلالات في إشارات نظام الملاحة
27 ديسمبر 2023 19:26

قال المتحدث باسم وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية، توماش مودزيفيسكي ، إن الوكالة حذرت الطيارين من رصد اختلالات في إشارات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في شمال ووسط بولندا.

  وأضاف ، في اتصال هاتفي ، أن النطاق الواسع غير النموذجي من الاختلالات لا يؤدي إلى إلغاء الرحلات الجوية فوق بولندا فحسب ، ولكن قد يستوجب من الطيارين استخدام أنظمة الملاحة المحلية والرادارات بدلا من نظام التموضع العالمي (جي بي اس)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وصدر أول إنذار من نظام "نوتام" الذي يحذر المهمات الجوية، في 25 ديسمبر ، وجرى تمديده الآن إلى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي حتى 28 ديسمبر.

  ولا تمتلك الوكالة أي معلومات بشأن ما إذا كان تم التشويش عمداً على إشارات نظام التموضع العالمي.

المصدر: د ب أ
بولندا
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