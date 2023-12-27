الخميس 28 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قرية يابانية تضع خطة إجلاء حال وقوع حادث نووي

قرية يابانية تضع خطة إجلاء حال وقوع حادث نووي
27 ديسمبر 2023 22:04

قررت قرية توكاي الواقعة شرق اليابان، اليوم الأربعاء، وضع خطة إجلاء لمنطقة واسعة في حالة وقوع حادث في محطة توكاي 2 للطاقة النووية التابعة لهيئة الطاقة الذرية اليابانية في القرية.

وقالت وكالة جيجي اليابانية إن خطة الإخلاء تشمل كامل القرية التابعة لمحافظة إيباراكي والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 38 ألف نسمة، حيث سيُطلب منهم الإخلاء قبل أن يتم انبعاث المواد المشعة في حالة وقوع حادث، لأن معظم القرية تقع على بعد 5 كيلومترات من المحطة النووية.

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي توقع اتفاقية مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون الاستراتيجي
مركبة الفضاء اليابانية تدخل مدار القمر للهبوط على سطحه في يناير

وأشارت وكالة جيجي إلى أنه سيتم إيواء الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم في حوالي 130 منشآة عامة وخاصة في ثلاث مدن هي توريد وموريا وتسوكوباميراي جنوب إيباراكي.

وتنص الخطة على أن عمليات الإجلاء ستبدأ بالأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل المقيمين في منشآت الرعاية الاجتماعية والمرضى في المستشفيات.

المصدر: د ب أ
اليابان
آخر الأخبار
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
الأخبار العالمية
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
اليوم 10:17
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
الرياضة
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
اليوم 10:14
الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
اليوم 09:35
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تطوير النظم الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة القادمة
اليوم 09:16
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز يحضر اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع الولايات المتحدة
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©