قرية يابانية تضع خطة إجلاء حال وقوع حادث نووي

قررت قرية توكاي الواقعة شرق اليابان، اليوم الأربعاء، وضع خطة إجلاء لمنطقة واسعة في حالة وقوع حادث في محطة توكاي 2 للطاقة النووية التابعة لهيئة الطاقة الذرية اليابانية في القرية.

وقالت وكالة جيجي اليابانية إن خطة الإخلاء تشمل كامل القرية التابعة لمحافظة إيباراكي والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 38 ألف نسمة، حيث سيُطلب منهم الإخلاء قبل أن يتم انبعاث المواد المشعة في حالة وقوع حادث، لأن معظم القرية تقع على بعد 5 كيلومترات من المحطة النووية.

وأشارت وكالة جيجي إلى أنه سيتم إيواء الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم في حوالي 130 منشآة عامة وخاصة في ثلاث مدن هي توريد وموريا وتسوكوباميراي جنوب إيباراكي.

وتنص الخطة على أن عمليات الإجلاء ستبدأ بالأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل المقيمين في منشآت الرعاية الاجتماعية والمرضى في المستشفيات.