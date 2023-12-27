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10 قتلى جراء عواصف رعدية في أستراليا

10 قتلى جراء عواصف رعدية في أستراليا
28 ديسمبر 2023 01:07

سيدني (كالات) 

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أعلنت السلطات في أستراليا، أمس، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم بعد عواصف رعدية عاتية اجتاحت شرق البلاد خلال عطلة عيد الميلاد، بينما انقطع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من المنازل. واجتاحت العواصف ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة، واقتلعت الرياح القوية أسطح المباني والأشجار في بعض المناطق الأكثر تضرراً. ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً عن 90 ألف أسرة.
وقالت كاتارينا كارول مفوضة شرطة ولاية كوينزلاند للصحفيين، إن ثلاثة رجال لقوا حتفهم بعد انقلاب يخت يحمل على متنه 11 شخصاً بالقرب من جرين آيلاند في خليج موريتون.
وقالت الشرطة، إنه عثر على جثتي امرأتين قرب بلدة جيمبي على بعد نحو 180 كيلومتراً شمالي برزبين عاصمة الولاية بعد أن جرفتهما مياه الأمطار. وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في جنوب مدينة برزبين.
وحذرت السلطات من أن الارتفاع السريع في منسوب مياه الأنهار والجداول قد يؤدي إلى فيضانها وغمر أماكن التخييم على ضفافها والتي عادة ما تكون مزدحمة خلال فترة عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

أستراليا
عواصف رعدية
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