«تريندز»: إمكانات كبيرة لـ«بريكس» لإحداث تغيير في النظام الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة، تناولت التطلعات والتحديات التي تواجه مجموعة بريكس في إطار سعيها لتعزيز التعددية في النظام الدولي.

وبينت الدراسة، التي أعدتها الطالبة الجامعية المتدربة في تريندز عائشة الكعبي تحت عنوان «بريكس: إمكانات وتحديات في النظام الدولي متعدد الأقطاب»، أن بريكس تمتلك إمكانات كبيرة لإحداث تغيير في النظام الدولي، إلا أنها تواجه أيضاً عدداً من التحديات، أبرزها التنوع التحدّيات الاقتصادية العالمية. وأكدت الدراسة أهمية قيام بريكس ببناء آليات مؤسسية أقوى، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والتركيز على الأهداف المشتركة، إذا أرادت أن تلعب دوراً أكبر في تشكيل نظام عالمي أكثر إنصافاً وشمولاً. وقالت الدراسة إن بريكس تضم مجموعة من الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والنفوذ السياسي المتزايد، مما يجعلها قوة دولية فاعلة في النظام الدولي. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح مجموعة بريكس في التغلب على التحديات التي تواجهها سيعتمد على قدرتها على بناء آليات مؤسسية أقوى، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والتركيز على الأهداف المشتركة.