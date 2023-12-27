الخميس 28 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجفاف يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن

أرشيفية
28 ديسمبر 2023 01:07

عدن (وكالات)

أخبار ذات صلة
اليمن يحذر من مخاطر هجمات الحوثي على خطوط الملاحة الدولية
«زراعة أبوظبي»: استراتيجية متكاملة للحد من هدر الغذاء

أكدت الحكومة اليمنية أن الجفاف والتغيرات المناخية تؤثر سلباً على إنتاج الغذاء في اليمن، ما يفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي. 
وذكر تقرير حديث للبنك الدولي أن اليمن يُعد من بين أكثر بلدان العالم فقراً في المياه، حيث لا يحصل أكثر من 55 % من السكان، أي نحو 18 مليون نسمة، على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي المأمونة.
وقال توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة اليمني: «خلال العقد الأخير أصبح للتغيرات المناخية آثار كارثية على البيئة بشكل عام، وعلى الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني بشكل خاص».
وأضاف «تتعرض العديد من المناطق اليمنية إلى ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف الطويل، وتذبذب سقوط الأمطار، وتغير في مواعيد مواسم الزراعة والحصاد المرتبطة بالمواسم المطرية أو العواصف والأعاصير والسيول الجارفة وتدهور التربة الزراعية بشكل كبير ونضوب وتلوث مصادر المياه الذي أجبر السكان إلى الهجرة الداخلية والنزوح بحثاً عن المياه والخدمات».
وأوضح الشرجبي أن «تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، من العوامل المهمة في هجرة الكثير من أنواع الأسماك التي لا تتحمل تلك التغيرات».
وأكد البنك الدولي في تقرير حديث أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه اليمن حالياً في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.
وقال البنك الدولي في تقرير نُشر منتصف ديسمبر، تحت عنوان «مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحديات متعددة»، إن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال الـ 9 سنوات الأخيرة من الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع باليمن إلى 17 مليون شخص في 2023 من 10.6 مليون في عام 2014.
وتشير تقارير وبيانات رسمية إلى تأثر جميع المناطق الزراعية في اليمن من ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية، وارتفاع نسبة التصحر من 90 % عام 2014 إلى 97 % عام 2022، الأمر الذي أدى إلى خسارة سنوية تتراوح بين 3 و5 % من الأراضي الصالحة للزراعة. 
وقدّرت تلك البيانات تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64 % من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، بينما زادت فجوة الغذاء إلى 40 %.

الجفاف
اليمن
الأمن الغذائي
البنك الدولي
آخر الأخبار
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
الأخبار العالمية
رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها "مصدر" بالشبكة الوطنية لبلاده
اليوم 10:17
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
الرياضة
دي خيا يعود إلى «البريميرليج»
اليوم 10:14
الذهب
اقتصاد
الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
اليوم 09:35
انطونيو جوتريش
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى تطوير النظم الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة القادمة
اليوم 09:16
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز يحضر اجتماعًا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
الرئيس المكسيكي: توصلنا إلى "اتفاقات مهمة" مع الولايات المتحدة
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©