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كييف: هجوم روسي بعشرات «المسيّرات» يستهدف أوكرانيا

رجال الإنقاذ يعملون في أحد المواقع عقب الهجوم الروسي (رويترز)
28 ديسمبر 2023 01:08

كييف (وكالات) 

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أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن شخصاً قتل في أحدث هجوم روسي بعشرات الطائرات المسيرة على البلاد خلال الليل.
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، بأن روسيا أطلقت 46 طائرة مسيرة وأسقطت منها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 32 طائرة، مضيفة أن معظم الطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها ضربت مناطق قرب خطوط الجبهة تركزت بالأساس في منطقة خيرسون جنوب البلاد.
وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، إن رجلاً في 35 من عمره قتل بسبب شظايا طائرة مسيرة تم إسقاطها في منطقة سكنية. وقالت وزارة الداخلية، إن أربعة آخرين بينهم طفل في السادسة أصيبوا. 
وقالت القوات الجوية، إن الجيش أسقط طائرات مسيرة فوق مناطق بوسط وجنوب وغرب أوكرانيا.
وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية في تقرير منفصل أن قصفاً خلال الليل لمدينة خيرسون أسقط قتيلاً.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق صافرات إنذار بشأن غارات جوية في مناطق أوديسا وخميلنيتسكي وخيرسون وميكوليف صباح أمس. وحذرت القوات الجوية الأوكرانية السكان من تهديد الطائرات المسيرة، داعية الأشخاص إلى التوجه إلى الملاجئ.
وفي سياق متصل، أعلن الكرملين، أمس، أن أي مساعدة جديدة يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لن تؤثر على نتيجة الصراع هناك وإن مثل هذه النفقات ستضر فقط بالاقتصاد الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، بدء تجهيز خطة تمويلية احتياطية بقيمة 20 مليار يورو، لتمويل أوكرانيا، بهدف تجاوز عقبة معارضة المجر للتمويل الأوروبي.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن «التكتل» يهدف من هذه الخطة إلى تجاوز رفض رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان تمويل أوكرانيا، قبل الإفراج عن أموال مجمدة لبلاده.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إن «الاتحاد الأوروبي يقوم بإعداد خطة احتياطية لمساعدة أوكرانيا بمبلغ يصل إلى 20 مليار يورو، من خلال زيادة الديون، لافتة إلى أن الخطة ستشمل تقديم الدول الأعضاء ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يسمح للمفوضية الأوروبية باقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو لكييف في أسواق رأس المال.
ووفقاً للمصادر، فإن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة، وسيتم تحديد المبلغ النهائي بناءً على احتياجات أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في تصريحات صحفية بعد القمة في بروكسل، إنه يتوقع أن يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من الموافقة بالإجماع على المساعدة المالية لأوكرانيا في بداية عام 2024، حيث من المقرر عقد القمة الاستثنائية القادمة للاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير 2024.

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