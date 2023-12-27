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موسكو تجدد دعوتها لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

فلسطينيون نازحون في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
28 ديسمبر 2023 01:08

موسكو (الاتحاد)

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جددت روسيا أمس، دعوتها إلى وقف دائم وشامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان هناك. 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي، إن «حدة الحرب في غزة لا تتراجع، ما يؤدي إلى مزيد من الضحايا بين السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية». 
وأشارت زخاروفا إلى أن موسكو تعمل جاهدة على تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، لافتة إلى إرسال بلادها 390 طناً من المساعدات الإنسانية عبر مصر إلى سكان القطاع. 
وانتقدت لجوء القوات الإسرائيلية إلى تصعيد حدة العمليات العسكرية معربة عن «إدانة روسيا الإرهاب وعدم قبولها الرد على الأعمال الإرهابية بالعقوبات الجماعية واستخدام القوة العشوائية المفرطة وانتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني». كما دانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية «لجوء واشنطن إلى زيادة الحشود العسكرية في المنطقة»، مؤكدة قناعة بلادها بعدم وجود حلول عسكرية للنزاعات في الشرق الأوسط. وطالبت «بتركيز الجهود على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية». ومساء أمس الأول، أعلنت الأمم المتحدة تعيين الوزيرة الهولندية المنتهية ولايتها سيغريد كاغ منسّقة للشؤون الإنسانية في غزة.
وقالت المنظمة الدولية في بيان، إنّ أمينها العام «أنطونيو جوتيريش أعلن تعيين سيغريد كاغ من هولندا، منسّقة عليا للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة»، مشيرةً إلى أنّها ستشرف على استحداث آلية أممية لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة عبر دول ليست طرفاً في النزاع.
وأضاف البيان أنّ كاغ، الوزيرة في الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها، ستتولى مهامها في الثامن من يناير.
ورحّبت الولايات المتّحدة بتعيين كاغ.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ واشنطن ترحّب بتعيين كاغ وتأمل في تنسيق «بشأن الجهود المبذولة لتسريع وتبسيط إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة».

 

 

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