مصر تعلن إعداد مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

أحمد شعبان، وكالات (عواصم)

أعلن مصدر مصري عن إعداد «مقترح أولي» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الكشف عن تفاصيل المقترح، فيما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفضهما تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي القطاع، مؤكدين أن الحل الوحيد هو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأعلن مصدر مصري مسؤول، عن إعداد «مقترح أولي» لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر وفق وسائل إعلام مصرية، إن «ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي»، من دون تفاصيل بشأنه.

وأضاف المصدر، أنه «سيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف».

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن رهائن إسرائيليين وأجانب في غزة، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس، وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنه الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه.

جاء ذلك خلال لقاء الزعيمين بقصر الاتحادية بالقاهرة، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وأفادت الرئاسة المصرية في البيان ذاته، بأن «المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع».

وأكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً.

وشددا على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار.

كما شددا على ضرورة الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق، بحث وزير خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، جهود إنهاء الحرب على غزة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في القطاع الفلسطيني.

وذكر بيان أن «اللقاء يأتي في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقين حول جهود إنهاء الحرب المستعرة على غزة».

وأضاف البيان أن «الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في غزة، وسبل تكثيف الجهود المستهدفة لوقف الحرب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة والمستدامة للقطاع».

وشدد الصفدي وشكري على ضرورة التوصل لوقف كامل لإطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع».

وتعليقاً على مباحثات القاهرة، قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد» إن الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية يثقون في الموقف المصري والأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك تطابقاً في الرؤى والمواقف بين القيادة الفلسطينية وقيادة كل من مصر والأردن، مثمناً المساعي الكبيرة التي يقوم بها الزعيمان دفاعاً عن الحق الفلسطيني، ومساعي الدولتين لوقف إطلاق نار دائم في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة.

من جانبه، اعتبر الدكتور جمال سلامة، الخبير في الشؤون السياسيّة للشرق الأوسط، أن مصر والأردن من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية بشكل عام وبما يحدث في غزة بشكل خاص.

وأشاد سلامة في تصريح لـ«الاتحاد» بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل من مصر والأردن لوقف الحرب في غزة، مؤكداً أن هذه الجهود مثمنة من قبل الأطراف العربية.

في غضون ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، أن المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف الحرب على غزة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، أن «نهج السعودية الثابت قائم على احترام السيادة الدولية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».