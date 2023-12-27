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مسلح براغ يعترف في رسالة بقتل شخصين في السابق

مسلح براغ يعترف في رسالة بقتل شخصين في السابق
28 ديسمبر 2023 00:40

قال متحدث باسم الشرطة التشكية، اليوم الأربعاء، إن الطالب الذي قتل 14 شخصا وأصاب 25 آخرين في  براغ الأسبوع الماضي قبل أن يقتل نفسه، قد اعترف بقتل رجل كان يسير مع طفله قبل أسبوع من جريمته الأخيرة.

وأوضح المتحدث لموقع "نوفينكي. سي زد نيوز" الإلكتروني، أنه تم العثور على رسالة اعتراف بقتل شخصين، دون دافع، وذلك أثناء تفتيش المنزل الذي كان يعيش فيه المسلح مع والده في هوستون، غربي براغ. وأضاف المتحدث: "لا نستطيع في الوقت الحالي نشر بقية فحوى الرسالة،" وقال إن التحقيق وجمع الأدلة من الشهود قد يتعرض للخطر.   وأشارت أدلة الطب الشرعي من سلاح ناري، تم العثور عليه في المنزل في وقت سابق، إلى أن الطالب ربما يكون مسؤولا أيضا عن جريمة القتل تلك التي وقعت في غابة على مشارف براغ.

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وكانت هذه الجريمة أصابت المجتمع التشيكي بصدمة، قبل وقوع حادث إطلاق النار في براغ يوم الخميس من الأسبوع الماضي.

المصدر: د ب أ
براغ
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