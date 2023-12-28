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رئيس وزراء ماليزيا يزور منطقة ضربتها الفيضانات

فيضانات في ماليزيا (أرشيفية)
28 ديسمبر 2023 11:53

وصل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى ولاية كيلانتان اليوم الخميس، للوقوف على وضع الفيضان حاليا في الولاية. وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن أحدث تقرير من المركز الوطني لادارة الكوارث أظهر أن كيلانتان مازالت هي التي شهدت أعلى عدد من الأشخاص الذين تم إخلاؤهم بواقع 21 ألفا و 377 شخصا في 68 مركز إيواء في خمس مقاطعات، مقارنة بـ 19 ألفا و423 شخصا أمس الأربعاء.

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وكان إبراهيم قد أعلن عن زيارته للولاية عبر منشور على موقع فيسبوك أمس الأربعاء. كما تناول في المنشور لقاءه مع رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين في بوكيت أمس. وقال إبراهيم" لقد ناقشنا أيضا وضع الفيضانات حاليا، وسوف أتوجه إلى كيلانتان غدا لأقوم شخصيا بتقييم الوضع المقلق هناك.

المصدر: وكالات
ماليزيا
الكوارث الطبيعية
فيضانات
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