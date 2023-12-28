اصطدام ناقلة بضائع بلغم في البحر الأسود

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، إن ناقلة بضائع، كانت متجهة إلى ميناء على نهر "الدانوب" لتحميل الحبوب، اصطدمت بلغم في البحر الأسود، أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، على تطبيق "تلغرام" للتراسل "وقع انفجار في سفينة مدنية جراء لغم بحري في البحر الأسود... انحرفت السفينة عن مسارها وفقد الطاقم القدرة على التحكم بها واندلع حريق في الطابق العلوي للسفينة".

وقال رئيس مكتب المدعي العام في مدينة أوديسا الأوكرانية، في مؤتمر صحفي، إن قبطان السفينة وبحارا أصيبا، ونقل الأخير إلى المستشفى في مدينة "إزماييل" الأوكرانية.

وأضاف رئيس مكتب المدعي العام أن الواقعة حدثت في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عند مصب أحد الأنهار.

وأقامت كييف ممرا لنقل شحنات الحبوب والبضائع عبر البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بمرور آمن للمنتجات الزراعية الأوكرانية.