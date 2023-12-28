الجمعة 29 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اصطدام ناقلة بضائع بلغم في البحر الأسود

السفينة بعد اصطدامها باللغم البحري
28 ديسمبر 2023 16:25

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، إن ناقلة بضائع، كانت متجهة إلى ميناء على نهر "الدانوب" لتحميل الحبوب، اصطدمت بلغم في البحر الأسود، أمس الأربعاء، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم.
وقالت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا، على تطبيق "تلغرام" للتراسل "وقع انفجار في سفينة مدنية جراء لغم بحري في البحر الأسود... انحرفت السفينة عن مسارها وفقد الطاقم القدرة على التحكم بها واندلع حريق في الطابق العلوي للسفينة".
وقال رئيس مكتب المدعي العام في مدينة أوديسا الأوكرانية، في مؤتمر صحفي، إن قبطان السفينة وبحارا أصيبا، ونقل الأخير إلى المستشفى في مدينة "إزماييل" الأوكرانية.
وأضاف رئيس مكتب المدعي العام أن الواقعة حدثت في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عند مصب أحد الأنهار.
وأقامت كييف ممرا لنقل شحنات الحبوب والبضائع عبر البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بمرور آمن للمنتجات الزراعية الأوكرانية.

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار القمح العالمية لأول مرة خلال 3 أيام تداول
المصدر: وكالات
سفينة شحن
البحر الأسود
لغم بحري
آخر الأخبار
«فرسان السوبر» بفوز تاريخي أمام «الملك» بـ «سداسية»
الرياضة
«فرسان السوبر» بفوز تاريخي أمام «الملك» بـ «سداسية»
اليوم 22:29
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
اليوم 22:21
جندي أوكراني يحمل صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات
الأخبار العالمية
بايدن يوجه نداءً للكونغرس بشأن أوكرانيا
اليوم 22:07
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
اليوم 21:51
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
الرياضة
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©