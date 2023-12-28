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لافروف يكشف قرارا لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا

جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذائف
28 ديسمبر 2023 16:39

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، ما قال إنه قرار اتخذته مجموعة السبع في "قمة سرية" بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأشار لافروف، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية وقناة روسيا-24 التلفزيونية، إلى أن زعماء المجموعة اتفقوا على خطة في "قمة سرية" عقدت قبل نحو 10 أيام. وقال إن دول المجموعة تعتزم مناقشة "صيغة للسلام" اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وأضاف وزير الخارجية الروسي أن قادة مجموغة السبع اتفقوا على عقد اجتماع آخر في يناير و"قمة سلام" في فبراير بناء على صيغة زيلينسكي للسلام.
تتكون مجموعة السبع من الدول الصناعية الكبرى وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، إيطاليا وكندا.
وأوضح لافروف أن هناك علامات على أن الغرب يغير تكتيكاته واستراتيجيته بشأن أوكرانيا. وقال "الغرب يغير بالفعل تكتيكاته، وربما يفكر في توضيح الاستراتيجية المتبعة. لأنه إذا كانت الهزيمة الاستراتيجية لروسيا تعد استراتيجية، فإن هذه الاستراتيجية فشلت فشلا ذريعا"، مؤكدا أن روسيا عازمة على تحقيق أهدافها في "عملياتها العسكرية في أوكرانيا".
وقال لافروف "هناك بعض المقاربات والتلميحات: لم لا تلتقي (روسيا) مع طرف في أوروبا مستعد لمناقشة مسألة أوكرانيا دون إشراك أوكرانيا نفسها".

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المصدر: وكالات
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