الجمعة 29 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قصف منطقة روسية عشرات المرات خلال 24 ساعة

سقوط ق١يفة في منطقة بلغورود
28 ديسمبر 2023 18:24

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت نحو 60 قذيفة مختلفة على منطقة بيلجورود الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 
وقال جلادكوف، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في منطقة شيبيكينسكي، أطلقت عشر قذائف الهاون على بلدة بانكوف، وخمس قذائف مدفعية على بلدة موروم، وخمس قذائف يدوية على بلدة نوفايا تافولجانكا، وأربع قذائف هاون على بلدة تيريزوفكا، كما سقطت طائرة مسيرة ما أسفر عن انفجارها. ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من البلدات في المنطقة"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.
 وأوضح جلادكوف أنه "في منطقة بيلجورود، أطلقت القوات الأوكرانية ثماني قذائف هاون على بلدة شيتينوفكا، وقذيفة مدفعية واحدة على بلدة كراسني خوتور، وأسقطت عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على بلدة جورافليفكا، وأسقطت طائرتين مسيرتين".
 وقال جلادكوف "في منطقة بوريسوفسكي، تعرضت ضواحي لوزوفايا رودكا للقصف مرتين من قبل قاذفة قنابل يدوية. وفي منطقة فولوكونوفسكي، تعرضت ضواحي ستاري للقصف بقذائف الهاون مرتين".
 وأضاف حاكم منطقة بيلجورود "في منطقة جرايفورونسكي، أطلقت أوكرانيا قذيفتي هاون على ضواحي درونوفكا. ولم تقع إصابات أو أضرار. وفي منطقة كراسنوياروزسكي، أطلقت أوكرانيا ثلاث قذائف على ضواحي فيازوفوي وأربع قذائف على ضواحي بوبوفكا وسبع قذائف على ضواحي بريليسي". 

أخبار ذات صلة
18 قتيلاً في أكبر هجوم جوي على أوكرانيا
اتهام أوكرانيا بإطلاق صواريخ أميركية على منطقة روسية
المصدر: وكالات
بيلجورود
بيلغورود
قصف
آخر الأخبار
«فرسان السوبر» بفوز تاريخي أمام «الملك» بـ «سداسية»
الرياضة
«فرسان السوبر» بفوز تاريخي أمام «الملك» بـ «سداسية»
اليوم 22:29
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
اليوم 22:21
جندي أوكراني يحمل صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات
الأخبار العالمية
بايدن يوجه نداءً للكونغرس بشأن أوكرانيا
اليوم 22:07
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
اليوم 21:51
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
الرياضة
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©