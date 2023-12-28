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زيلينسكي يوجه الشكر إلى الولايات المتحدة

جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة من مدفع هاوتزر (رويترز)
28 ديسمبر 2023 19:52

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على إطلاق الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية، وحض حليفه على الإبقاء على هذه المساعدة «الأساسية».
وقدّمت واشنطن لكييف حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار أميركي، أمس الأربعاء، تتضمّن ذخائر تحتاج إليها البلاد ومنظومات دفاع جوي لمواجهة الهجمات الروسية، لكنها الشريحة الأخيرة المتاحة من دون تصويت جديد في الكونغرس الأميركي الذي يرفض في الوقت الحالي تخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، على منصة إكس «أشكر الرئيس جو بايدن والكونغرس والشعب الأميركي»، معتبرا أن هذه المساعدة ستغطي «حاجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا».
وأضاف أن «القيادة الأميركية» بين حلفاء كييف تؤدي «دورا أساسيا». وتابع «من أجل الدفاع عن الحرية والأمن في أوكرانيا وأوروبا وأيضا في الولايات المتحدة، علينا مواصلة الرد بحزم».
ويواصل حلفاء زيلينسكي إعلان أنهم لن يتخلوا عنه.
والخميس، ذكّرت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك بأن الحاجة إلى التمويل لمساعدة أوكرانيا ما زالت حرجة وعاجلة.

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المصدر: وكالات
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فولوديمير زيلينسكي
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