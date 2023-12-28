«يونيفيل» تدعو للتحقيق في هجوم على إحدى دورياتها بجنوب لبنان

بيروت (وكالات)

دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل»، أمس، السلطات اللبنانية للتحقيق في حادث تعرض إحدى دورياتها لهجوم وإصابة أحد عناصرها في بلدة الطيبة جنوب لبنان. وقالت «يونيفيل»، في بيان أمس، «أصيب جندي حفظ سلام الليلة الماضية بعد أن تعرضت دورية تابعة لليونيفيل لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة بجنوب لبنان، كما تضررت آلية في الحادث»، مضيفة «ندعو السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة».

وتابعت «إن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقانون اللبناني»، مؤكدة «أن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق».

يذكر أن أحد عناصر قوات «يونيفيل» جرح ليل أمس الأول، إثر إشكال بين مجهولين ودورية للكتيبة الإندونيسية التابعة لـ«يونيفيل»، في بلدة «الطيبة» جنوب لبنان.