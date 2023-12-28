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واشنطن تفرج عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا

جنود أوكرانيون في موقع قرب بلدة مارينكا (رويترز)
29 ديسمبر 2023 02:47

واشنطن (وكالات)

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أعلنت الولايات المتحدة الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونجرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، «إن هذه هي الحزمة الأخيرة هذا العام، وتشمل الحزمة في المقام الأول ذخيرة، بما في ذلك 15 مليون طلقة للأسلحة الصغيرة، إلى جانب ذخيرة للدفاع الجوي وقاذفة صواريخ هيمارس الأميركية المتعددة». 
وأضاف بلينكن في بيان: «هذه القدرات ستدعم احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً لتمكين قواتها من الدفاع عن سيادتها واستقلالها». 
ولا يزال من غير الواضح كيف سيستمر دعم واشنطن لكييف بعد أن قال البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إنه ليس لديه سوى أموال لحزمة مساعدات عسكرية واحدة أخرى لأوكرانيا هذا العام. 
ويقف الجمهوريون في طريق الموافقة على المساعدات الجديدة، مطالبين الرئيس الأميركي جو بايدن بتشديد سياسة اللجوء المحلية في المقابل. ومن غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتفقان على تمويل جديد في العام المقبل وكيف ومتى.

واشنطن
الولايات المتحدة
أوكرانيا
كييف
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