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أميركا والمكسيك تتوصلان لاتفاق بشأن المعابر الحدودية

مهاجرون في المكسيك متجهون إلى الولايات المتحدة
28 ديسمبر 2023 23:45

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الخميس، إن مسؤولين مكسيكيين وأميركيين اتفقوا على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة وذلك عقب زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ركزت على ضمان تقديم المكسيك مساعدة في الحد من أعداد المهاجرين المرتفعة بشكل قياسي.
وأغلقت الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، عدة معابر بشكل مؤقت، بما في ذلك جسران رئيسيان للسكك الحديدية، لإعادة نشر رجال إنفاذ القانون في الأماكن الأخرى عبر الحدود وسط تزايد أعداد المهاجرين، وهي مشكلة محورية في انتخابات العام المقبل.
وذكر لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي "جرى التوصل إلى هذا الاتفاق، يُفتح معبرا السكك الحديدية والجسور الحدودية لإضفاء طبيعية على الموقف. تتزايد الحركة أكثر كل يوم على الجسور الحدودية".
وذكر الرئيس المكسيكي أن اجتماعات أمس الأربعاء مع الوفد الأميركي، الذي ضم بلينكن ووزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، كانت "مباشرة" وأشاد بعلاقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع المكسيك.
وتابع أن "العلاقة مع بايدن جيدة للغاية وهو يحترمنا للغاية".
وأضاف لوبيز أوبرادور أن بايدن "يتفهم أن هذه الظاهرة (الهجرة) تتعلق بالفقر". 

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