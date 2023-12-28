ارتفاع الوفيات جراء الكوليرا في زامبيا

يواصل مرض الكوليرا التفشي في زامبيا منذ أكتوبر الماضي مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات الناجمة عنه.

وتسبب المرض في وفاة حوالى مئة شخص في الآونة الأخيرة. وفيما يتسبب هطول أمطار غزيرة في تسريع انتشار المرض، قالت وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو، إنه تم تسجيل خمس وفيات و111 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال معهد الصحة الوطني إن هناك 93 وفاة بالكوليرا على الأقل، خلال التفشي الحالي للمرض الذي بدأ في أكتوبر.

وأضافت ماسيبو لصحافيين "بلدنا يواجه تحديا صحيا كبيرا"، مشيرة إلى أن معدل الوفيات، الذي يبلغ نحو 3 % من الحالات، في التفشي الحالي يثير "قلقا بالغا". وعلى سبيل المقارنة، يبلغ معدل الوفيات عالميا جراء الكوليرا أقل من 1 %.

ودعت ماسيبو إلى تشديد تدابير النظافة في المنازل، فيما قال مايك مبوشا وزير المياه إنه المزيد من الكلور سيوزَّع لتطهير المياه الملوثة في المناطق الأكثر تضررا من الكوليرا.

كانت زيمبابوي المجاورة أعلنت حالة طوارئ بسبب الكوليرا. وأبلغت عن أكثر من 250 وفاة بالمرض منذ فبراير الماضي، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأعربت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في كل أنحاء العالم في السنوات الأخيرة مع تسجيل العدد الأكبر منها في أفريقيا.

وأوضحت أن عدد الإصابات بالكوليرا المبلغ عنها ارتفع أكثر من الضعف من 223,370 حالة عام 2021 إلى 472,697 حالة عام 2022. وتجاوز عدد الإصابات العالمي للسنة الحالية 580 ألف حالة حتى سبتمبر، بحسب المنظمة.