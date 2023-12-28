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«الصليب الأحمر» يطالب بحماية العمل الإنساني في غزة

أرشيفية
29 ديسمبر 2023 02:47

غزة (الاتحاد)

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طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحماية العمل الإنساني في قطاع غزة والعاملين في إطاره، وذلك خلال الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت اللجنة، في بيان: «حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية المركبات والمباني المُستخدمة في العمل الإنساني واجبة أثناء النزاع».
وأضافت: «هم موجودون لتقديم المساعدة المنقذة للحياة ويجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم بأمان».
ومؤخراً، شهدت المناطق المحيطة بمستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، غارات عنيفة خلفت قتلى ومصابين، وأثارت الذعر في صفوف المرضى والجرحى والنازحين في الخارج.
وفي وقت سابق، بثت جمعية الهلال الأحمر، مقطع فيديو قالت إنه لـ«مشاهد الرعب والهلع عقب قصف أمام مبنى مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، وعشرات الضحايا والجرحى».

الصليب الأحمر
غزة
فلسطين
إسرائيل
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