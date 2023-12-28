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إسبانيا: ضرورة العمل على تأسيس دولة فلسطينية

أرشيفية
29 ديسمبر 2023 02:47

هدى جاسم (بغداد)

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أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والعمل على تأسيس دولة فلسطينية.  وقال ساشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني عقد في بغداد أمس، إن«إسبانيا تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه ومواقفه إزاء الحرب في فلسطين».  وجدد رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع العراق، خصوصاً في مجالات النقل والتعليم ومواجهة التغيرات المناخية. ودعا سانشيز «العراق للانضمام إلى تحالف دولي لمواجهة التصحر ومكافحة التغيرات المناخية». كما أشاد سانشيز بدور «العراق في ترسيخ الأمن بالمنطقة وأن الشركات الإسبانية ستكون في خدمة خطط الحكومة العراقية».

إسبانيا
فلسطين
إسرائيل
غزة
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